Parma, poker in amichevole: a segno il neo acquisto Hernani

Il Parma ha abbattuto in amichevole il GW-Micheldorf con un netto 4-0: a segno Gervinho, Hernani, Scaglia e Sprocati

Continua la marcia di avvicinamento del Parma alla nuova stagione. La squadra di Roberto D’Aversa ha battuto in amichevole il GW-Micheldorf grazie a due reti per tempo.

Finisce 4-0, grazie ai gol di Gervinho in apertura, Hernani, Scaglia e Sprocati. Per quanto riguarda le indicazioni della formazione che vedremo in stagione, l’attacco ducale era schierato con Karamoh e Gervinho schierati ai lati del solito Inglese nella formazione titolare.