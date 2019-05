Parma, ripresa degli allenamenti: a parte Gervinho

Il Parma si è allenato a Collecchio. Gli uomini di D’Aversa stanno preparando la sfida contro la Roma di domenica. Personalizzato per Gervinho

Il Parma ha ripreso gli allenamenti in vista dell’ultima gara della stagione. Il club ducale si è allenato a Collecchio per preparare la partita con la Roma di domenica prossima. Lavoro a parte per Gervinho.

Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro aerobico. Allenamento personalizzato per Gervinho e Francisco Sierralta. Terapie per Roberto Inglese e Luca Rigoni.