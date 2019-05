Parma-Sampdoria highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-Sampdoria highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Tardini’ di Parma, i gialloblù di Roberto D’Aversa afrrontano i blucerchiati guidati da Marco Giampaolo. Parma sestultimo in classifica con 37 punti e reduce dal pareggio casalingo col Sassuolo; Sampdoria (48) nona e proveniente dalla sconfitta interna con la Lazio. Nella gara d’andata, vittoria blucerchiata per 2-0 al ‘Ferraris’ con le reti di Caprari e Quagliarella. Adesso la sfida si ripropone: Parma alla ricerca degli ultimi punti salvezza, Sampdoria solo per l’orgoglio. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

PARMA-SAMPDORIA 1-0: Discesa laterale di Gervinho che serve un assist al bacio per Gazzola che da due passi mette in porta!

PARMA-SAMPDORIA 1-1: Nettisimo fallo di mano di Dimarco che obbliga Fabbri ad indicare il dischetto. Rigore perfetto di Quagliarella e pareggio della Sampdoria.

PARMA-SAMPDORIA 1-2: Defrel porta in vantaggio i bluerchiati con un tap-in sottoporta dopo una respinta corta di Sepe!

PARMA-SAMPDORIA 1-3: Praet approfitta di un erroraccio difensivo di Kucka, gli ruba il pallone e serve un assist d’oro a Quagliarella che solo davanti a Sepe non sbaglia!

PARMA-SAMPDORIA 2-3: Calcio di rigore per gli emiliani per fallo di Colley. Sul dischetto si presenta Kucka che non sbaglia!

PARMA-SAMPDORIA 3-3: Sugli sviluppi di una punizione di Scozzarella, i difensori del Parma collezionano il gol del pareggio: Bruno Alves va al cross, Iacoponi schiaccia di testa. Audero respinge, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Bastoni, che da due passi fa 3-

الدوري الإيطالي : بارما 1 × 0 سامبدوريا .. غازولا .. pic.twitter.com/BXVgFViir3 — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019

الدوري الإيطالي : بارما 1 × 1 سامبدوريا .. كوالياريلا .. pic.twitter.com/98ZLycBDsA — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019

الدوري الإيطالي : بارما 1 × 2 سامبدوريا .. ديفريل .. pic.twitter.com/uAZcVJDRMB — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019

الدوري الإيطالي : بارما 1 × 3 سامبدوريا .. ثنائية لكوالياريلا .. pic.twitter.com/wAEheVI1nt — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019