Parma, Sepe potrebbe partire: suggestione Mirante

Porte girevoli in casa Parma. I ducali potrebbero non riscattare Luigi Sepe e pensano all’ex Antonio Mirante, ora alla Roma

Il Parma non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di Luigi Sepe. Il portiere ha un riscatto fissato a 5,5 milioni ma il Parma non ha ancora scelgo se riscattare o non riscattare l’estremo difensore.

Secondo quotidiano.net, il Parma sta valutando diversi profili per la prossima stagione e potrebbe pensare a un ritorno di Antonio Mirante, portiere che ha trovato la titolarità nella Roma a fine stagione e anche la Nazionale.