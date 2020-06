Parma, si lavora sul mercato: si avvicina Benali

Il Parma si prepara per il ritorno in campo contro il Torino e intanto lavora sul mercato: vicinissimo Benali, in scadenza con il Crotone

In attesa di tornare in campo alla ripresa contro il Torino, il Parma si muove sul mercato. I crociati stanno per mettere a segno un colpo importante: arriverà il fantasista Ahmad Benali, in scadenza di contratto con il Crotone. Il giocatore libico, da tempo seguito da Faggiano, firmerà un contratto quadriennale.

Intanto, come spiega La Gazzetta dello Sport, il club emiliano si prepara anche alla ripartenza. Contro i granata dovrebbe esserci Gervinho, che nei giorni scorsi aveva avuto un risentimento muscolare. Anche Sepe, archiviato l’infortunio muscolare, dovrebbe tornare tra i pali.