Parma, tante richieste per Gervinho. E Conte lo stima molto

Gervinho lascia il Parma? Il giocatore ha ricevuto delle richieste importanti e piace anche alla Fiorentina e all’Inter

Tante le richieste, i sondaggi, per Gervinho. D’altronde, la sua stagione con 11 gol e 4 assist non poteva passare inosservata. Secondo Alfredo Pedullà, il calciatore del Parma ha ricevuto sondaggi importanti da parte di Fenerbahce e Galatasaray, anche Lille e Monaco sono alla finestra.

Ma non solo. Gervinho ha estimatori anche in Italia: ci pensa la Fiorentina ma piace anche all’Inter, in particolare a Conte. Il tecnico nerazzurro lo apprezza per la sua velocità, per la capacità di rompere gli schemi e di spaccare le partite.