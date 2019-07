Parma, ufficiale l’acquisto di Laurini: i dettagli del contratto

Il Parma ha ufficializzato l’ingaggio di Vincent Laurini, terzino destro della Fiorentina. Ecco il comunicato ufficiale

Vincent Laurini, terzino destro ex Fiorentina, ha firmato un accordo con il Parma fino al 2022. Il laterale saluta dunque i viola per iniziare una nuova esperienza in terra ducale.

Ecco il comunicato: «La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Vincent Laurini (Thionville, 10.6.1989) dall’ ACF Fiorentina. Il difensore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2022».