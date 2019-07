Parma, ufficiale un doppio colpo dal Napoli: i dettagli

Il Parma mette a segno un doppio colpo importante dal Napoli: ufficiali gli ingaggi del portiere Sepe e del centrocampista Grassi

Doppio colpo per il Parma. Il club gialloblù ha ufficializzato gli acquisti di Luigi Sepe e Alberto Grassi: entrambi arrivano dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Per entrambi contratto fino al 2024.

«La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dei giocatori Luigi Sepe (Torre del Greco, 8.5.1991) e Alberto Grassi(Lumezzane, 7.3.1995) dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 30.06.2024».