Parola a Gabigol: «Ho due anni di contratto con l’Inter, spero mi valutino»

Parla Gabigol sul proprio futuro: «Ho altri due anni di contratto con l’Inter, mi auguro valutino le cose che sto facendo al Flamengo»

Gabigol, attaccante sotto contratto con l’Inter ma in prestito al Flamengo, ha parlato ai microfoni di Spectacular Sports. Le dichiarazioni sul suo futuro:

«Non voglio nemmeno pensarci adesso. Non dipende molto da me. Molte persone al Santos mi hanno criticato molto per aver lasciato, ma non c’erano proposte da parte loro. Il contratto era finito. Ora ho altri due anni di contratto con l’Inter, l’ho rinnovato per venire al Flamengo. Le cose che ho fatto qui mi auguro le vedano anche in Italia e valutino. Per il momento voglio godermi il Flamengo».