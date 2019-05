Partita del Cuore: bandiere e addii allo Stadium. C’è anche Ronaldo

Partita del Cuore: bandiere e addii allo Stadium sold out. Tantissimi campioni al match d’esibizione con fine benefico, c’è anche Ronaldo

Questa sera all’Allianz Stadium (ore 20.45) si alza il sipario sulla Partita del Cuore, il match d’esibizione che vede coinvolte la Nazionale Cantanti e i Campioni per la ricerca. Nell’impianto bianconero tutto esaurito vip e bandiere si sfideranno per finanziare la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e Telethon.

Al di là chiaramente del prioritario fine benefico, tanti gli spunti gustosi anche per i palati calcistici: dai ritorni di Del Piero, Buffon e Pirlo passando per l’addio allo Stadium di Massimiliano Allegri nelle vesti di allenatore Nazionale cantanti. Torneranno a calcare il manto verde anche Nedved, Totti e Zanetti. Mentre il calcio d’inizio sarà esclusiva di Cristiano Ronaldo.