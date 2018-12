Pastore via da Roma: c’è il Siviglia

Javier Pastore lascia la roma a gennaio? Difficile ma il Siviglia pensa al Flaco in caso di addio di Banega

Solo 6 mesi a Roma per Javier Pastore? Il centrocampista argentino della Roma, uno dei colpi di mercato giallorossi ha deluso le attese. El Flaco non ha avuto un buon impatto ed è stato anche fischiato al momento del suo ingresso in campo contro il Sassuolo. Tutti si aspettavano di più ma l’ex Psg è stato anche frenato da alcuni guai fisici. Il futuro dell’ex Palermo potrebbe essere lontano da roma.

Secondo quanto riferito da eldesmarque, la Roma potrebbe cedere Pastore nel mercato di gennaio. L’argentino, infatti, non sta rendendo secondo le aspettative, e già a gennaio potrebbe salutare. Il Siviglia, club che negli ultimi anni ha concluso molti affari con i club italiani, potrebbe bussare alle porte della Roma in caso di addio di Ever Banega: l’ex Inter potrebbe passare all’Arsenal, e gli andalusi potrebbero rimpiazzarlo con El Flaco.