Pastore sconsolato sui social: «Roma, cammino frenato dagli infortuni» – FOTO

View this post on Instagram

Amici, il mio cammino con la Roma purtroppo è stato subito frenato da una serie di infortuni che mi tengono lontano dal campo… Avrei voluto fin dall'inizio dare il massimo per i nostri colori, ma sto cercando di rientrare il prima possibile in completa forma per portare la nostra squadra dove merita. Il vostro sostegno per me, in questo momento, è di grande importanza e non potrei farne a meno per superare questo ostacolo. Non vedo l’ora di tornare a fare quello che piu’ amo nella mia vita , giocare a calcio! Ci vediamo presto, FORZA ROMA! 💛❤️