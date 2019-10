PATRIC: «Non è il carattere il problema. So chi sono, la gente non sa come lavoro» – VIDEO

Le parole dell’esterno biancoceleste Patric in zona mista al termine del pareggio spettacolare contro l’Atalanta

(-Dalla nostra inviata allo stadio Olimpico) È Patric il primo a commentare in zona mista lo spettacolare pareggio maturato all’Olimpico contro l’Atalanta. Dopo essere andati in svantaggio per 0-3, i biancocelesti hanno rialzato la testa e nella ripresa hanno acciuffato il pareggio negli ultimi minuti. Le parole dell’esterno della Lazio.

«Non è il carattere il problema della Lazio. Critiche? So chi sono, la gente non sa come lavoro»