Patto Samp per Quagliarella, a un passo dal titolo di capocannoniere

Patto Samp per Quagliarella: la squadra oggi giocherà soprattutto per il bomber, ad un passo dal titolo di capocannoniere

Tutti per Quagliarella. Nell’ultima uscita della stagione, un Samp-Juve che non ha più nulla da chiedere alla classifica di questo campionato, i blucerchiati avranno una missione speciale. Quella di servire nel miglior modo possibile il proprio bomber, che a fine partita sarà premiato dalla Lega Calcio in qualità di miglior attaccante della Serie A.

Non soltanto, però. Perché Quagliarella è anche e soprattutto in vetta alla classifica marcatori, ad un passo soltanto dal titolo di capocannoniere. L’alfiere del Doria vanta quattro reti di margine su Piatek e Zapata, cinque su Cristiano Ronaldo nemmeno convocato dalla Juve. Un ultimo, piccolo, sforzo e poi lo scettro sarà suo.