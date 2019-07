Pau Lopez Roma: come mai è perfetto per Fonseca

Pau Lopez sembra il portiere ideale per la Roma di Fonseca. Scopriamo quali sono i pregi del giocatore spagnolo

Nel calcio di Paulo Fonseca, ci deve essere grande qualità nel reparto arretrato, visto che il palleggio paziente da dietro è una prerogativa del tecnico portoghese. Quindi anche l’estremo difensore deve essere dotato tecnicamente.

Non stupisce che la Roma abbia quindi chiuso per Pau Lopez, (ex) portiere del Real Betis, ossia squadra che applicava un gioco di posizione molto radicale. Non a caso Lopez è stato il secondo portiere della scorsa Liga con più passaggi a partita: 32.5. A differenza degli altri portieri, giocava soprattutto sul corto e rinviava poco lungo. Primo della Liga per passaggi brevi riusciti, proprio perché il Betis ricercava il possesso già dalla difesa.