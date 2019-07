Pau Lopez-Roma, il portiere lascia il ritiro del Betis – VIDEO

Nel corso del pomeriggio, il nuovo portiere della Roma, Pau Lopez, ha lasciato il ritiro del Betis Siviglia – VIDEO

Tutto fatto dunque per il passaggio di Pau Lopez alla Roma. Il portiere del Betis Siviglia, che in questi giorni si è allenato con la sua squadra, sarà domani mattina a Roma per svolgere le visite mediche.

Pau Lopez inizierà così la sua nuova avventura con i giallorossi dopo esser stato acquistato per una cifra pari a 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Marca e dal profilo social del club spagnolo, il portiere ha lasciato intorno alle 14:00 il ritiro dei biancoverdi, pronto a dirigersi verso la Capitale.