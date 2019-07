Pau Lopez Roma, tutto apparecchiato. Appuntamento domani a Fiumicino

Pau Lopez Roma, è tutto fatto nonostante i piccoli intoppi degli ultimi giorni. Il portiere arriverà domani alle 11.30 del mattino a Fiumicino

Pau Lopez è un giocatore della Roma. Dopo avervi raccontato degli accordi compiuti tra i giallorossi e il Betis Siviglia c’era stato una piccolissima frenata sulla trattativa dovuta a questioni prettamente burocratiche, come le modalità del pagamento. Niente che abbia mai messo seriamente a rischio l’operazione, che infatti si è sbloccata nuovamente poche ore dopo.

Le cifre sono importanti, ovvero 20 milioni di euro più la metà derivata dalla vendita di Sanabria (circa 7.5). La situazione si è mossa grazie alla manovra di Petrachi che ha aggiunto qualche milioncino in più. Il portiere, nonostante si sia allenato regolarmente in questi due giorni con gli spagnoli, è pronto a fare le valigie. Domattina alle ore 11.30 è previsto il suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino, dopo di che si recherà a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Poi il primo giro nel centro sportivo di Trigoria e la probabile conoscenza con Fonseca. Una notte di riposo e poi si parte, martedì inizia la stagione della Roma. Con Pau Lopez presente.