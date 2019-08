Pavlovic Lazio, la conferma dell’agente del difensore serbo: rimarrà un anno in prestito al Partizan

Strahinja Pavlovic è un giocatore della Lazio. Il difensore classe 2001 è stato acquistato per 5,5 milioni di euro e resterà un anno al Partizan Belgrado. Lo conferma l’agente Zvonimir Vukic a Telegraf.rs: «La Lazio ha presentato la sua offerta ieri, e il Partizan l’ha accettata: è un top club».

«Importante, sia per il Partizan che per il ragazzo, che la Lazio abbia deciso di lasciarlo in prestito ai bianconeri per il resto della stagione».