Pecchia: «Nel primo tempo potevamo tenerla viva, contro il Monza e nel prossimo mese saranno tante decisive»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma dopo la sconfitta dei ducali in trasferta contro la Roma

Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Parma contro la Roma. Di seguito le sue parole.

RISULTATO INGENEROSO – «Da risultato di 5-0 tra i migliori c’è il portiere della Roma. Abbiamo fatto poco, ma nel primo tempo potevamo tenerla viva. Siamo andati sotto le nostre potenzialità: dovremo analizzare la partita, lasciarla alle spalle e pensare alla prossima».

PROSSIMA CON IL MONZA – «Non si tratta tanto di questo, oggi abbiamo messo giocatori in difesa recuperati all’ultimo. L’infortunio di Delprato è la cosa veramente grave del secondo tempo, al di là del risultato. Lì siamo veramente in emergenza, ma bisogna affrontare le partite. Nel secondo tempo troppo poco per giocare una partita così contro la Roma».

COSA HA MANCATO – «Bisogna fare due discorsi: abbiamo l’obiettivo di mantenere la categoria e lo dobbiamo fare, poi sui giocatori che non ci sono c’è poco da discutere. Dobbiamo affrontare le partite con quelli che abbiamo e tutti devono dare qualcosa in più. Nel secondo tempo, sul doppio infortunio, non c’è stata più gara».

PROSSIMO MESE DECISIVO – «Ci giochiamo tanto nella prossima partita. Tutti i miei giovani dovranno fare tesoro di oggi e riprendere la settimana con entusiasmo e fiducia nel lavoro e nelle nostre qualità».