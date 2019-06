Pellegrini Juve, pregi e difetti del terzino sbarcato in bianconero

Pellegrini Juve, pregi e difetti del terzino appena sbarcato in bianconero nello scambio con la Roma per Spinazzola

L’esuberanza di Luca Pellegrini per la corsia mancina della Juve. Nel bene e nel male, perché il terzino ex Roma è tanto straripante nelle discese quanto ancora da sgrezzare in alcuni dettagli in virtù dei suoi 20 anni soltanto.

Classe 1999 nato e cresciuto a Trigoria, Pellegrini nell’ultima stagione si è diviso tra i colori giallorossi e sei mesi in prestito al Cagliari. Dove ha mostrato tutte le sue doti in fase offensiva, come nel corso del Mondiale Under 20 ha sfoggiato una grande duttilità venendo impiegato da interno di centrocampo. Alla voce caratteristiche da migliorare, invece, una precisione nei passaggi soltanto discreta ed un’impulsività che a tratti prende ancora il sopravvento.