Pellegrini saluta la Roma: «Ringrazio il club e tutti i suoi tifosi» – FOTO

Luca Pellegrini ha voluto congedarsi sui social dalla Roma: squadra che l’ha lanciato nel grande calcio

Luca Pellegrini è un nuovo giocatore della Juve. Il terzino ex Cagliari è arrivato all’interno della trattativa che ha portato Leonardo Spinazzola in giallorosso. Ieri le visite mediche, oggi l’ufficialità, per Pellegrini può iniziare la nuova vita in bianconero.

L’ex giallorosso, tuttavia, prima di immergersi a 360° nella nuova realtà ha voluto salutare la Roma e tutti i suoi tifosi su Instagram. Ecco il suo messaggio.