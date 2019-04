Pellegrini, continuano le sfide sui social: «Se segno, ti invio la maglia»

Scambio su Instagram tra un tifoso e Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso promette la maglia in caso di gol contro il Cagliari

Scambio di challenge e battute tra Lorenzo Pellegrini ed un tifoso giallorosso. Tutto è iniziato quando Emanuel, tifoso della Roma, ha sfidato il centrocampista giallorosso: se Pellegrini e Zaniolo gli avessero risposto, lui sarebbe andato in giro con maglietta e costume della Roma e accapatoio della Lazio in giro per la capitale. Tuttavia, Pellegrini replicando è stato più comprensivo: «Non voglio essere troppo crudele. Se vuoi puoi non metterti l’accappatoio». Detto, fatto: il tifoso ha rispettato la promessa, ma lo scambio non è finito lì. Ora Pellegrini lancia la sfida a se stesso: «Se segno, ti invio la maglia».

Pellegrini proverà a mantenere la promessa contro il Cagliari all’Olimpico di Roma. Domani sarà lanciato in campo titolare da mister Ranieri, vista l’assenza di Nzonzi.