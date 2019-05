Sergio Pellissier sarà il presidente operativo del Chievo Verona: ecco tutti i dettagli sulla sua nuova carica

Alle 12.30 di ieri si è giocata l’ultima partita di Sergio Pellissier in Serie A, con la casacca del Chievo che indossava dal 2002. Ora per l’ex centravanti clivense si prospetta un futuro da presidente operativo con la società che ha onorato per più di dieci anni. Ad anticiparlo, è stato il presidente Campedelli prima del fischio d’inizio tra Chievo e Sampdoria: «Farà il presidente della società, è questa la carica più indicata per lui».

Sergio Pellissier diventerà quindi il Totti del Chievo Verona, una bandiera destinata a legarsi alla città anche da dietro la scrivania, come presidente. Una carica che l’ex Torino ha voluto «che fosse un ruolo di responsabilità e non quello dell’uomo-immagine». L’obiettivo della carica sarà quindi quello di affiancare il presidente Campedelli in un progetto da ridisegnare, partendo dalla Serie B.