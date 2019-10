PELUSO: «Volevamo onorare Squinzi. Ripartiamo dalla reazione finale» – VIDEO

Le parole di Federico Peluso in zona mista dopo la sconfitta del Sassuolo contro l’Inter per 3-4: «Ripartiamo dagli ultimi 20’»

(-Dal nostro inviato al Mapei Stadium) C’è amarezza per il risultato ma orgoglio per la reazione nelle parole di Federico Peluso. Il difensore del Sassuolo commenta in zona mista la sconfitta per 3-4 contro l’Inter, ecco le parole dell’ex Juve.

«C’è un po’ di amarezza perchè volevamo onorare la memoria di Squinzi. Contro il Verona dovremo ripartire dalla reazione finale»