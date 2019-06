Pepe Inter: i numeri incredibili del sogno nerazzurro

L’Inter sembra stia facendo sul serio per Nicolas Pepe. L’ivoriano è reduce da un’annata sensazione con il Lille

Alle spalle della corazzata PSG, il Lille ha fatto un grande campionato. Tra i protagonisti della squadra francese c’è Nicolas Pepe. L’esterno destro è il secondo giocatore della Ligue 1 per reti segnate (22) e per assist fatti (11).

La cosa particolare è che l’ivoriano non tira tantissimo e non effettua molti passaggi chiave (è rispettivamente ventiseiesimo e ventitreesimo in Ligue 1 in questa classifica), eppure è incisivo come pochi. Come se non bastasse, azzecca ben 2.7 dribbling ogni 90′