Pepe difende Allegri: «La Juve non gioca bene per colpa di Ronaldo»

Simone Pepe, ex esterno della Juventus, ha parlato del futuro di Allegri e Antonio Conte. Le sue dichiarazioni

Simone Pepe, ex Juve, ha parlato a Sky Sport commentando le critiche piovute addosso a Max Allegri: «E’ arrivato tra le critiche e non era benvoluto dai tifosi ma ha dimostrato con i risultato e con tutto il resto di essere un allenatore importante. Il bel calcio a volte riesce e a volte no. La Juve quest’anno con Cristiano Ronaldo è anche più difficile giocare di squadra perché il gioco è concentrato su di lui perché è un finalizzatore, la squadra deve giocare in base alle esigenze di Ronaldo e il bel gioco viene meno».

Pepe ha commentato anche la situazione relativa al suo ex allenatore Antonio Conte, vicino all’Inter: «Qualsiasi progetto gli viene messo d’avanti deve essere un progetto vincente, perché lui vuole vincere. Se il progetto non lo convince lui non accetta. Icardi? Si conosce poco della vicenda ma Conte è in grado di gestire certe situazioni».