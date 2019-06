Perisic, l’agente è a Milano per trattare la cessione? I dettagli

Ivan Perisic potrebbe lasciare l’Inter in estate: l’agente del croato è a Milano e in Cina parlano di una super offerta per l’esterno

Nelio Lucas, super agente del calcio mondiale che cura anche gli interessi di Ivan Perisic, è sbarcato a Milano. Nel pomeriggio ha avuto un incontro con Piero Ausilio che gli ha ribadito che il croato non è incedibile per i nerazzurri. Perisic viene valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro e l’esterno ha fatto capire che preferirebbe cambiare aria più che restare a Milano un’altra stagione, nonostante l’arrivo di Conte.

Dalla Cina rimbalza la notizia di una super offerta per l’Inter di 45 milioni di euro per cedere il croato. Notizia che non ha ancora trovato riscontro in Italia. Quel che è certo è che Perisic non è incedibile, anzi è sul mercato e il suo futuro è ancora tutto da scrivere.