Perisic Bayern Monaco, ecco la proposta per l’ala dell’Inter

Bomba di mercato: Bayern Monaco interessato a Perisic. Ecco il possibile scenario che porterebbe il giocatore dell’Inter in Bundesliga

Ivan Perisic potrebbe tornare in Germania: il Bayern Monaco ha manifestato interesse nei confronti dell’attaccante dell’Inter. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Sky Sport. L’esterno offensivo nerazzurro può approdare in Baviera con la formula del prestito oneroso.

Si attendono novità sui contatti tra Bayern e Inter per il trasferimento di Perisic. Il profilo, come è noto, non ha convinto Conte, che ha deciso di inserirlo nella lista dei partenti.