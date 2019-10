Perisic in ritardo all’allenamento del Bayern Monaco: la situazione

Ivan Perisic è arrivato in ritardo all’allenamento del Bayern Monaco. Adesso il club tedesco potrebbe prendere provvedimenti

Primi problemi nella sua esperienza in Bundesliga per Ivan Perisic. Come riporta la Bild, il croato è arrivato con sei minuti di ritardo all’allenamento del Bayern Monaco. In occasione della rifinitura del match con l’Augsburg, il calciatore in prestito dall’Inter è arrivato qualche minuto dopo all’orario fissato da Niko Kovac.

Adesso, il giocatore croato, potrebbe incorrere in una multa. Come lui anche Javi Martinez, arrivato con sette minuti di ritardo.