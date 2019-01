Perotti, enigmatico post sui social: lascia la Roma per il Torino? – FOTO

Diego Perotti lascia la Roma? Il giocatore ha postato un enigmatico post sui social. Possibile addio ai giallorossi

Enigmatico post, dal sapore di addio, da parte di Diego Perotti. L’esterno d’attacco della Roma, colpito da vari problemi di natura fisica in questa stagione e mai continuo, può lasciare il club giallorosso. Il giocatore ex Genoa era tornato alla grande contro il Sassuolo, sbloccando il match con un perfetto calcio di rigore e disputando una grande prova. Il giocatore però potrebbe non rientrare nei piani della formazione giallorossa.

Il calciatore della Roma ha postato una foto enigmatica: lui a terra, con le mani tra le ginocchia. Nessuna frase come didascalia ma delle emoticon che sembrano andare in un’unica direzione: «😢❤🐃❤». Il giocatore verrà ‘costretto’ a lasciare la Roma. Una faccina che piange, due cuori in mezzo a un Toro. Per Diego si era parlato del Torino e non è da escludere l’ipotesi prestito. Staremo a vedere.