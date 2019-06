Perotti si toglie dal mercato: «Voglio rimanere alla Roma e su De Rossi-Boca…»

Perotti si toglie ufficialmente dal mercato e dal ritiro dell’Argentina indica quale sarà il suo futuro

Diego Perotti torna a parlare dall’Argentina e ancora una volta ribadisce la sua intenzione di rimanere alla Roma anche la prossima stagione. Di seguito le parole dell’esterno giallorosso.

VAR – «Sono completamente contro il Var, rovina l’essenza del calcio. Per quanto riguarda l’episodio col Porto, penso che l’arbitro avrebbe dovuto almeno rivedere l’azione. E’ stato ingiusto e triste uscire in questo modo».

FUTURO – «L’ho sempre detto e non vorrei essere ripetitivo per i tifosi. Mi piacerebbe tornare a vestire la maglia del Boca, ma non posso mentire. Ho altri due anni di contratto con la Roma e li voglio rispettare. Poi vedremo se nel 2021 vorranno prendermi. Non dipende solo da me»

DE ROSSI AL BOCA – «Sarebbe ideale per questa squadra, sia per caratteristiche sia per il fatto che gli piace il Boca. E’ uno di quei giocatori che non si farebbe impressionare dalla “Bombonera” perché ha vissuto una finale di Coppa del Mondo. La pressione questo ragazzo non la sente»