Perotti Torino: perché sarebbe perfetto per Mazzarri

Come mai Diego Perotti è perfetto per il Torino. Analisi tecnica delle caratteristiche del giocatore argentino

Tra i tanti obiettivi per rinforzare il Torino di Mazzarri, uno dei sogni è Diego Perotti. L’argentino risponde perfettamente all’archetipo del giocatore ideale per il tecnico toscano: esplosivo, bravo ad attaccare in spazi larghi (dribbla infatti benissimo e ha una grande conduzione) ed eccellente intensità nella pressione.

Sa partire largo come farsi trovare su tracce interne. E’ una trattativa difficile da realizzare, ma il sudamericano alzerebbe a dismisura il livello del reparto offensivo granata. Manca un po’ di qualità alle spalle di Belotti.