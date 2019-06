Peru-Brasile, Firmino è straordinario nell’assist per Dani Alves

Firmino è uno dei giocatori più importanti nel Brasile di Tite. Ha doti pazzesche nella rifinitura, che pochi altri attaccanti possiedono

Tra le prime punte top mondo, Firmino è probabilmente quello più bravo a giocare spalle alla porta, con grandi doti nella rifinitura. Ha i movimenti del “falso nueve”: si stacca dal centro dell’attacco coi compagni che possono andare ad aggredire lo spazio che lascia libero.

Un esempio lo abbiamo in Peru-Brasile, in occasione dell’assist per Dani Alves. Firmino viene incontro per dialogare col compagno: il terzino aggredisce la profondità nello spazio lasciato dalla punta del Liverpool. Firmino è poi bravo nel passaggio, col Brasile che trova il poker.