Perugia, fatta per Angella dall’Udinese: a breve l’annuncio

Il difensore dell’Udinese, Gabriele Angella, è pronto per diventare un nuovo giocatore del Perugia: a breve l’annuncio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore dell’Udinese, Gabriele Angella, è vicino a diventare un nuovo giocatore del Perugia.

Il calciatore, che in passato ha vestito anche la maglia del Watford, ripartirà dalla Serie B con la maglia biancorossa. Il classe 1989, nell’ultima stagione è sceso in campo in 25 occasioni con lo Charleroi, formazione del massimo campionato belga.