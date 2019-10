Perugia, Oddo: «Ho visto cose che pensavo di non vedere più»

Perugia, Massimo Oddo in conferenza stampa commenta la sconfitta contro il Benevento di Inzaghi: ecco le sue parole

Massimo Oddo, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta del suo Perugia contro il Benevento:

«Gli arbitri sbagliano perché sono umani. Piuttosto siamo noi che non li aiutiamo: ho visto ancora palloni buttati in campo, raccattapalle che non restituiscono il pallone, giocatori che si buttano a terra, cose che pensavo di non vedere più e che di certo non aiutano». Queste le sue parole.