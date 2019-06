Perugia, si avvicina Iemmello: al Benevento una contropartita 

Il Perugia è sempre più vicino a Pietro Iemmello del Benevento: nell’operazione dovrebbe esser inserita una contropartita

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Perugia sarebbe sempre più vicino al cartellino di Pietro Iemmello del Benevento.

L’attaccante ex Sassuolo, dopo il prestito al Foggia, è pronto a trasferirsi in Umbria con la formula del prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione in Serie A). Nell’operazione dovrebbe esser inserito il centrocampista Marcello Falzerano del Perugia.