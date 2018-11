Pescara-Lecce highlights e gol: le azioni salienti del posticipo del lunedì dell’11^ giornata di Serie B

Dopo la vittoria del Palermo sabato contro il Cosenza, il Pescara vuole riprendersi la vetta della classifica di Serie B nel posticipo contro il Lecce. Il club abruzzese è in cerca di riscatto dopo le ultime due gare in cui ha rimediato un pareggio ed una sconfitta. I giallorossi, invece, sostano al quinto posto in piena zona playoff e con un successo stasera potrebbero agganciare proprio il Pescara al secondo gradino della classifica.

A dirigere la sfida in programma allo stadio Adriatico sarà l’arbitro Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Gli assistenti designati sono invece Rossi e Soricaro e Di Martino come quarto uomo. Ecco gli highlights di Pescara-Lecce: