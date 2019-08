Pescara, Zauri: «L’Empoli è costruito per stravincere. Ci proveremo»

L’allenatore del Pescara, Luciano Zauri, ha presentato in conferenza stampa il match contro l’Empoli in Coppa Italia

Nel corso della conferenza stampa pre match, l’allenatore del Pescara, Luciano Zauri, ha presentato la sfida contro l’Empoli in Coppa Italia.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Abbiamo qualche problema di piccola entità, non saremo quelli di Mantova a livello numerico. L’Empoli è una squadra fatta per vincere, forse anche per stravincere visti i nomi che ha. E’ una sfida stimolante per vedere a che punto siamo. Abbiamo voglia di provare, abbiamo voglia di andare in campo contro queste squadre».