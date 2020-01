Petagna dente avvelenato: è inarrestabile contro l’Atalanta

Petagna firma il momentaneo pareggio della Spal contro l’Atalanta: è il quinto gol in quattro partite contro la sua ex squadra

Andrea Petagna si conferma una spina nel fianco dell’Atalanta, di cui ha vestito la maglia dal 2016 al 2018 deludendo ogni aspettativa. L’attaccante classe ’95 ha firmato il gol del momentaneo pareggio della Spal contro i bergamaschi.

Per Petagna si tratta della quinta rete in quattro partite contro la sua ex squadra. Un gol per match quest’anno, mentre nel corso della passata stagione la punta ha segnato una doppietta in casa e un gol nella gara di ritorno a Bergamo.