Petagna imprenditore: aperto il locale a Milano con Sfera Ebbasta

Petagna e Sfera Ebbasta si sono messi in società, aprendo un locale in cui sarà servito solo cibo salutare: «Un sogno che si sta realizzando»

Non è una novità che molti giocatori espandano i propri interessi oltre al rettangolo verde di gioco. Tanti (il più importante è Ronaldo) hanno lanciato brand con il proprio nome o si sono improvvisati imprenditori. Ultimo in ordine temporale è Andrea Petagna, pronto ad aprire un locale a Milano insieme a Sfera Ebbasta.

Si chiamerà Healthy Color e sarà inaugurato domani. Il locale, situato in via della Moscova, si chiama così non a caso: ‘healthy’ (salutare in inglese) darà nome al locale perchè saranno servite insalate, avocado, tartare. Cibo sano, insomma, con un attenzione particolare per la persona e anche per il pianeta.