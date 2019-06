Petagna Parma: un innesto funzionale per D’Aversa

Andrea Petagna potrebbe essere il prossimo attaccante del Parma. Ha le caratteristiche giuste per fare bene con D’Aversa

Nel caso la Spal non dovesse riscattarlo, Petagna potrebbe finire al Parma. L’ex Milan, in tal caso, sostituirebbe quindi Roberto Inglese al centro dell’attacco.

Nel corso dell’ultima stagione, Petagna è sensibilmente migliorato nell’incisività sotto porta. Oltre a questo, ha sempre mostrato grandi capacità associativa: per quanto non sia molto pulito tecnicamente, è bravissimo nel giocare spalle alla porta e nel far segnare i compagni. Avrebbe quindi le caratteristiche giuste per sostituire Inglese.