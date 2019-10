Petr Cech torna tra i pali: firmato un contratto con una squadra di hockey

Petr Cech torna tra i pali: firmato un contratto con il Guilford Phoenix, squadra della seconda serie inglese di hockey su ghiaccio

Petr Cech è passato alla storia del calcio sia per il suo famoso elmetto protettivo sia per essere stato uno dei portieri più forti e completi degli ultimi decenni. A quanto pare, il rettangolo verde, non è bastato all’estremo difensore ceco.

L’attuale 37enne ha firmato un contratto con il Guildford Phoenix, una squadra della seconda divisione della National Ice Hockey League. Così l’estremo difensore: «Praticherò uno sport che ho sempre amato sin da bambino».