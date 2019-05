Petrachi-Torino, 10 anni di affari: le migliori plusvalenze

Petrachi-Torino, storie di plusvalenze: i migliori colpi dell’ormai ex direttore sportivo granata. Da Cerci a Bruno Peres

Si è conclusa la storia d’amore tra Gianluca Petrachi e il Torino. L’ormai ex direttore sportivo granata ha rassegnato in via ufficiale le sue dimissioni. La Roma dovrebbe essere la sua prossima destinazione.

Giunge al termine un rapporto durato dieci anni. Dieci anni assolutamente fruttuosi e remunerativi per il club granata: ecco quali sono le migliori plusvalenze portate a compimento dal dirigente.

ZAPPACOSTA – acquistato per 5,5 milioni da Atalanta – venduto per 28 milioni a Chelsea

MAKSIMOVIC – acquistato per 3 milioni da Stella Rossa – venduto per 24 milioni a Napoli

DARMIAN – acquistato per 1,5 milioni da Palermo – venduto per 18 milioni a Manchester United

OGBONNA – acquistato per 3mila da Cassino (non da Petrachi) – venduto per 15 milioni a Juventus

PERES – acqiustato per 2,5 milioni da Santos – venduto per 13,5 milioni