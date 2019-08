Petrachi “torna” al Torino: si cerca il difensore della Roma

La Roma cerca ancora un difensore. Adesso Petrachi torna al Torino per guardare quei giocatori che conosce bene: i profili

Petrachi torna al Torino, ma solo per concludere il mercato della sua Roma. I giallorossi hanno blindato giocatori importanti come Zaniolo e Dzeko, ma ora devono fare il colpo in difesa. Lovren sembrava vicinissimo, ma poi il mancato accordo su un bonus ha fatto saltare tutto.

Adesso però i giallorossi guardano in casa granata. Come spiega il Corriere dello Sport, Petrachi vorrebbe portare nella Capitale uno tra Izzo, Lyanco e Nkoulou. Per la corsia destra piace poi Zappacosta del Chelsea.