Pezzella Parma: affare fatto, l’ex terzino saluta l’Udinese

Calciomercato Parma: Pezzella preso. Ecco i dettagli dell’accordo trovato con l’Udinese per il giovane terzino

Giuseppe Pezzella si prepara a vestire la maglia del Parma. Il futuro crociato saluta l’Udinese: la trattativa è ai dettagli.

Come precisa Gianluca Di Marzio, il Parma ha trovato l’accordo con l’Udinese per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per potersi assiscurare le prestazioni di Pezzella.

Si attendono novità ma l’affare appare virtualmente chiuso, a breve verranno rese note le cifre.