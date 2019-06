Pezzella Roma, l’agente smentisce ogni trattativa: le sue parole

L’agente di German Pezzella ha smentito, nel corso di un’intervista radiofonica, una trattativa in corso con la Roma

Intervistato a Radio Stereo, l’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, ha parlato della situazione del suo assistito smentendo ogni trattativa con la Roma. Ecco le sue parole: «Non so niente dell’interesse della Roma, non ho parlato con nessuno. Siamo entrati nel campo delle ipotesi e non mi piace parlare di cose non reali».

«Quello che posso dire è che German adesso è concentrato sulla Copa America. Certo, questo è un periodo dove ci sono tante voci, la Roma ha un nuovo allenatore, mentre a Firenze si è insediata un’altra proprietà. Quando torneremo in Italia, sicuramente parleremo con la Fiorentina e vedremo se ci saranno offerte concrete, che ad oggi, lo ripeto, non ci sono».