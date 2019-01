Piatek ai saluti dopo Genoa-Milan? Potrebbe esordire come Pato e Higuain

Piatek potrebbe accasarsi al Milan proprio dopo il match tra i rossoneri e il Genoa. La sua prima volta lo accomunerebbe a Higuain e Pato…

Sono giornate decisive per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco potrebbe accasarsi in rossonero subito dopo la sfida tra Genoa e Milan. Il gioiello del presidente Preziosi sostituirebbe Gonzalo Higuain, che ha già le valigie in mano ed è pronto per volare a Londra, sponda Chelsea. Se l’attaccante rossoblu arrivasse in settimana alla corte di mister Gennaro Gattuso, il mister potrebbe schierarlo titolare già nel match decisivo contro il Napoli. Quel che è curioso è che anche il Pipita e Alexandre Pato esordirono contro i partenopei. Il brasiliano riuscì anche a segnare: chissà che non ci riesca anche il “pistolero”, che nel frattempo è vicinissimo al Milan.