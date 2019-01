Preziosi gioca col Milan: «Per Piatek nulla di serio, accetto solo offerte monstre»

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi frena sul passaggio di Piatek al Milan durante un’intervista: il numero uno rossoblu sta facendo pre-tattica?

L’assalto del Milan Krzysztof Piatek sarebbe partito ormai già da diversi giorni e, complice la possibile partenza di Gonzalo Higuain, di ritorno alla Juventus per essere girato al Chelsea, potrebbe essere finalizzato già dopo la finale di Supercoppa Italiana di questa sera. A riportarlo ormai praticamente all’unanimità tutte le indiscrezioni di stampa, che riportano di una richiesta da parte del Genoa per il polacco di circa 45 milioni di euro, cifra che i rossoneri starebbero provando a mettere insieme in tempi rapidi. Insomma, l’eventualità di un approdo di Piatek al Milan nelle prossime settimane sarebbe abbastanza concreta, anche se, nel corso di una intervista a Il Secolo XIX stamane, il presidente rossoblu Enrico Preziosi ha provato in qualche modo a fare pre-tattica.

«Per ora ci sono stati solo sondaggi, non c’è stata alcuna offerta, non c’è nulla di serio – le parole del numero uno rossoblu in netta controtendenza con quanto invece dichiarato dalla stampa tutta in questi giorni – . Se dovesse arrivare un’offerta monstre allora valuteremo il da farsi. Ma per ora, ripeto, non è arrivato nulla. Né abbiamo alcuna necessità di muoverci e dover cedere Piatek». Le parole di Preziosi costituiscono al momento probabilmente soltanto una strategia per portare il Milan all’offerta giusta: i rossoblu sarebbe disposti a cedere l’attaccante, ma esclusivamente a titolo definitivo.