Quando Preziosi urlava: «Cedere Piatek a gennaio è da folli!» – FOTO

Piatek a un passo dal Milan, eppure appena tre mesi fa il presidente del Genoa Enrico Preziosi giurava (a più riprese) di non volerlo assolutamente cedere a gennaio…

Sembra passato un secolo, invece sono passati appena tre mesi o poco più: era il primo ottobre 2018 quando Enrico Preziosi, presidente del Genoa, incredibilmente stupito dalle prestazioni di Krzysztof Piatek (come del resto tutti) a suon di gol decisivi, giurava di volersi tenere almeno fino alla prossima stagione il nuovo talento polacco sbocciato all’esordio in rossoblu. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, così Preziosi ebbe a dire: «Cederlo a gennaio? Sarebbe folle solo pensarlo. Sono molto contento, è ovvio – le parole del numero uno del Grifone – . Sapevamo che lui possedeva grandi doti, è un talento innato. Ma non direi la verità se io affermassi: “Io lo sapevo”. Diciamo però che non lo abbiamo preso sulla Luna. L’avevo visto giocare, è un attaccante che nella stagione passata ha segnato 21 gol nel campionato polacco, andando in rete in tutti i modi. È un talento vero che poteva esplodere da un momento allaltro».

Parole che faranno sorridere i più, ma soprattutto faranno arrabbiare parecchio i tifosi del Genoa, pensando a quanto sta avvenendo proprio in queste ore, con il polacco a un passo dal passaggio al Milan proprio nel bel mezzo della sessione di mercato di gennaio. Tante cose sono cambiate da ottobre però, va specificato. Intanto Piatek ha continuato a segnare (osteggiando perfino Cristiano Ronaldo in cima alla classifica marcatori del campionato), ma soprattutto i rossoneri, delusi da Gonzalo Higuain (a un passo dal Chelsea), hanno deciso di cambiare tutto proprio a stagione in corso: impensabile a ottobre. Il Grifone, che aveva pagato l’attaccante venuto dall’Est nemmeno 5 milioni di euro, dovrebbero incassarne 40 circa. Troppi forse per dire di no?