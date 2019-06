Piatek gol! Entra e segna dopo un minuto in Macedonia-Polonia – VIDEO

Sono bastati 60’ a Piatek per siglare il gol vittoria per la Polonia. Entrato al 46’ del match con la Macedonia del Nord, l’attaccante del Milan ha trovato la rete dopo appena un minuto di gioco.

Il suo gol è stato decisivo per la vittoria dei polacchi che, con questo risultato, volano al primo posto del Girone G di qualificazione ai prossimi Europei 2020.

Après Plizzari, autour d’un Milanais bien plus populaire de se révélé être décisif en sélection.

Piatek sauve la Pologne et met le seul but contre la Macédoine lors des éliminatoires de l’euro 2020. pic.twitter.com/FA2v1KNS2E

